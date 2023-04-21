Историческое решение для крипторынка: Европейский парламент одобрил Регламент MiCА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Европейский парламент одобрил Регламент MiCА, что является историческим решением для крипторынка. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.
Детали
Сегодня Европейский парламент принял историческое решение для рынка криптоактивов, одобрив новые общие правила надзора и защиты прав потребителей в отношении криптовалют - Markets in Crypto assets (MiCА). В парламенте проголосовали 517 голосами "за", 38 "против" и 18 воздержались.
MiCA – это документ, который предусматривает регулирование виртуальных активов в ЕС, защищая пользователей и инвесторов в этой области.
"Это действительно историческое событие, я уверен Украина будет одной из первых государств, которая имплементирует этот регламент в национальное законодательство. Сейчас текст законопроекта почти готов и вскоре мы начнем обсуждение с основными стейкхолдерами", - отметил Юрий Бойко, Член НКЦБФР.
Как отмечается, НКЦБФР вместе с партнерами активно работает над запуском рынка виртуальных активов в Украине и за основу взят именно Регламент MiCА.
Напомним
АРМА будет отслеживать операции с криптовалютами.