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Историческое решение для крипторынка: Европейский парламент одобрил Регламент MiCА

Киев • УНН

 • 580701 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Европейский парламент одобрил Регламент MiCА, что является историческим решением для крипторынка. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

Детали

Сегодня Европейский парламент принял историческое решение для рынка криптоактивов, одобрив новые общие правила надзора и защиты прав потребителей в отношении криптовалют - Markets in Crypto assets (MiCА). В парламенте проголосовали 517 голосами "за", 38 "против" и 18 воздержались.

MiCA – это документ, который предусматривает регулирование виртуальных активов в ЕС, защищая пользователей и инвесторов в этой области.

"Это действительно историческое событие, я уверен Украина будет одной из первых государств, которая имплементирует этот регламент в национальное законодательство. Сейчас текст законопроекта почти готов и вскоре мы начнем обсуждение с основными стейкхолдерами", - отметил Юрий Бойко, Член НКЦБФР.

Как отмечается, НКЦБФР вместе с партнерами активно работает над запуском рынка виртуальных активов в Украине и за основу взят именно Регламент MiCА.

Напомним

АРМА будет отслеживать операции с криптовалютами.

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