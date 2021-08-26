Історичне досягнення: український тренер вивів молдавський клуб до групової стадії Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Молдавський ФК "Шериф" від орудою Юрія Вернидуба провів поєдинок у відповідь другого раунду кваліфікації плей-офф Ліги чемпіонів із загребським "Динамо", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА і "Squawka Football".
Деталі
У першій зустрічі молдавський "Шериф" зумів забити загребському "Динамо" три м'ячі без відповіді. Цього разу команди не змогли забити, що було на руку саме підопічним Вернидуба.
Зауважимо, що Вернидуб став другим українським тренером, який вивів зарубіжний клуб у груповий раунд Ліги чемпіонів. Першим був Сергій Ребров, який у сезоні 2020/21 зіграв у Лізі чемпіонів із угорським "Ференцварошем".
Крім того, "Шериф" став першою молдавською командою, яка вийшла в груповий етап головного єврокубкового турніру.
Доповнення
"Шериф" на шляху до свого історичного досягнення обіграв "Теуту", "Алашкерт", "Црвєну Звєзду" і "Динамо" Загреб.