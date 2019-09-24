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Іспанський суд дозволив перенести рештки диктатора Франсіско Франко

Іспанський суд дозволив перенести рештки диктатора Франсіско Франко

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Верховний суд Іспанії підтримав рішення уряду країни про перенесення останків диктатора Франсіско Франко з меморіального комплексу в Долині Полеглих, повідомляє газета La Vanguardia, передає УНН.

Також судді відхилили вимогу нащадків Франко про перепоховання останків в кафедральному соборі Альмудена в Мадриді. Уряд Іспанії виступало проти, вважаючи, що собор стане місцем паломництва послідовників диктатора. Замість цього останки Франка будуть спочивати на кладовищі Мінгоррубіо.

Рішення про перенесення останків було прийнято ще в лютому 2019 року, але в червні Верховний суд призупинив перепоховання за клопотанням нащадків Франка.

Влада Іспанії вважає, що в Долині Полеглих можуть спочивати тільки загиблі під час громадянської війни. Франко помер значно пізніше цього конфлікту природною смертю.

У червні Верховний суд Іспанії призупинив процес ексгумації останків диктатора Франсіско Франко.

Нагадаємо, у березні цього року ченці оскаржили в суді рішення влади Іспанії щодо ексгумації Франко.

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