Іспанський суд дозволив перенести рештки диктатора Франсіско Франко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Верховний суд Іспанії підтримав рішення уряду країни про перенесення останків диктатора Франсіско Франко з меморіального комплексу в Долині Полеглих, повідомляє газета La Vanguardia, передає УНН.
Також судді відхилили вимогу нащадків Франко про перепоховання останків в кафедральному соборі Альмудена в Мадриді. Уряд Іспанії виступало проти, вважаючи, що собор стане місцем паломництва послідовників диктатора. Замість цього останки Франка будуть спочивати на кладовищі Мінгоррубіо.
Рішення про перенесення останків було прийнято ще в лютому 2019 року, але в червні Верховний суд призупинив перепоховання за клопотанням нащадків Франка.
Влада Іспанії вважає, що в Долині Полеглих можуть спочивати тільки загиблі під час громадянської війни. Франко помер значно пізніше цього конфлікту природною смертю.
У червні Верховний суд Іспанії призупинив процес ексгумації останків диктатора Франсіско Франко.
Нагадаємо, у березні цього року ченці оскаржили в суді рішення влади Іспанії щодо ексгумації Франко.