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Ченці оскаржили в суді рішення влади Іспанії щодо ексгумації Франко

Ченці оскаржили в суді рішення влади Іспанії щодо ексгумації Франко

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Ченці абатства монументального комплексу “Долина полеглих” оскаржили у Верховному суді (ВС) Іспанії рішення влади країни, пов’язане з ексгумацією диктатора Франсіско Франко (1892-1975). Про це повідомило у вівторок агентство Europa Press, передає УНН.

За його інформацією, мова йде про резолюцію Ради міністрів, яка була схвалена 15 лютого і яка дозволяє перенести останки каудільйо з гробниці в “Долині полеглих”. Ченці вирішили звернутися в ВС, оскільки не згодні з тим, “що органи державної влади можуть вільно діяти в святому місці без необхідного церковного дозволу”.

Крім того, “втручання в релігійний обряд, такий як поховання, зберігання і ексгумація людських останків, що покояться в релігійному місці поховання, порушує принцип недоторканності, захищений угодами іспанської держави зі Святим престолом і правом свободи віросповідання”, уточнили монахи. Бенедиктинці підкреслили, що будуть діяти відповідно до постанови ВС.

Раніше сім’я Франко також оскаржила рішення Мадрида, що дозволяє перенести останки диктатора. ВС погодився вивчити можливість тимчасового призупинення подальших кроків з ексгумації в очікуванні остаточного рішення суду.

Уряд країни заявляв, що дозволить онукам диктатора вибрати місце для його перепоховання. При цьому Мадрид не влаштував запропонований раніше родичами Франко варіант склепу столичного собору Альмудена. Тоді сім’я диктатора заявила, що звернеться в ВС, щоб він призупинив ексгумацію. Онуки Франко не стали називати ніякого альтернативного місця для перенесення його останків.

Як зазначав УНН, уряд Іспанії ексгумує тіло Франсіско Франко.

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