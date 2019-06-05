Верховний суд Іспанії призупинив процес ексгумації останків диктатора Франсіско Франко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Верховний суд Іспанії заблокував ексгумацію останків диктатора Франциско Франко з мавзолею та монастиря “Долина полеглих” за шість днів до початку робіт, пише УНН з посиланням на публікацію видання El Pais.
П’ять магістратів четвертої секції Верховного суду королівства “одноголосно” позитивно відповіли на прохання родини диктатора призупинити ексгумацію, на якій наполягав уряд Педро Санчеса з самого початку каденції.
Судова інстанція вважає, що якщо вона не задовольнить прохання сім’ї про тимчасове призупинення ексгумації, це може завдати шкоди заявникам і “особливо державним інтересам, втіленим в державі та її конституційних інститутах, які серйозно постраждають, якщо ці останки будуть ексгумовані”.
Нагадуємо, що у березні ченці абатства монументального комплексу “Долина полеглих” оскаржили у Верховному суді (ВС) Іспанії рішення влади країни, пов’язане з ексгумацією диктатора Франсіско Франко. Ченці вирішили звернутися в ВС, оскільки не згодні з тим, “що органи державної влади можуть вільно діяти в святому місці без необхідного церковного дозволу”.