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Верховний суд Іспанії призупинив процес ексгумації останків диктатора Франсіско Франко

Верховний суд Іспанії призупинив процес ексгумації останків диктатора Франсіско Франко

Київ • УНН

 • 42583 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Верховний суд Іспанії заблокував ексгумацію останків диктатора Франциско Франко з мавзолею та монастиря “Долина полеглих” за шість днів до початку робіт, пише УНН з посиланням на публікацію видання El Pais.

П’ять магістратів четвертої секції Верховного суду королівства “одноголосно” позитивно відповіли на прохання родини диктатора призупинити ексгумацію, на якій наполягав уряд Педро Санчеса з самого початку каденції.

Судова інстанція вважає, що якщо вона не задовольнить прохання сім’ї про тимчасове призупинення ексгумації, це може завдати шкоди заявникам і “особливо державним інтересам, втіленим в державі та її конституційних інститутах, які серйозно постраждають, якщо ці останки будуть ексгумовані”.

Нагадуємо, що у березні ченці абатства монументального комплексу “Долина полеглих” оскаржили у Верховному суді (ВС) Іспанії рішення влади країни, пов’язане з ексгумацією диктатора Франсіско Франко. Ченці вирішили звернутися в ВС, оскільки не згодні з тим, “що органи державної влади можуть вільно діяти в святому місці без необхідного церковного дозволу”.

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