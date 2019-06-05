Верховный суд Испании приостановил процесс эксгумации останков диктатора Франко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Верховный суд Испании заблокировал эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко из мавзолея и монастыря “Долина павших” за шесть дней до начала работ, пишет УНН со ссылкой на публикацию издания El Pais.
Пять магистратов четвертой секции Верховного суда королевства “единогласно” положительно ответили на просьбу семьи диктатора приостановить эксгумацию, на которой настаивало правительство Педро Санчеса с самого начала каденции.
Судебная инстанция считает, что если она не удовлетворит просьбу семьи о временном приостановлении эксгумации, это может нанести вред заявителям и “особенно государственным интересам, воплощенным в государстве и ее конституционных институтах, которые серьезно пострадают, если эти останки будут эксгумированы”.
Напоминаем, что в марте монахи аббатства монументального комплекса “Долина павших” обжаловали в Верховном суде (ВС) Испании решение властей страны, связанное с эксгумацией диктатора Франко. Монахи решили обратиться в ВС, поскольку не согласны с тем, “что органы государственной власти могут свободно действовать в святом месте без необходимого церковного разрешения”.