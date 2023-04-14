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Іспанська альпіністка-екстремал провела 500 днів у печері в повній ізоляції

Іспанська альпіністка-екстремал провела 500 днів у печері в повній ізоляції

Київ • УНН

 • 925336 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Іспанська альпіністка вийшла у п'ятницю з печери на глибині 70 метрів під землею, де вона провела 500 днів в ізоляції від зовнішнього світу. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

50-річна Беатріс Фламіні з Мадрида залишила печеру на півдні Іспанії невдовзі після 9 години ранку.

Іспанські ЗМІ повідомили, що альпіністка під землею встановила новий світовий рекорд, але це твердження не може бути негайно підтверджено.

У коротких коментарях журналістам Фламіні охарактеризувала досвід повної ізоляції як «відмінний, неперевершений». Потім вона попросила відпустити її, тому що їй потрібен душ, якого вона не приймала понад 16 місяців.

За повідомленням іспанської державної інформаційної агенції Efe, Фламіні використала дві камери, щоб задокументувати свій досвід, і помістила записи в пункт обміну в печері. Її товариші по команді доставляли їжу та інші предмети першої необхідності на місце та забирали все, що вона там залишила.

Група психологів, дослідників, спелеологів та фізкультурників із Timecave вивчила записи, але не мали з нею прямого контакту.

На пресконференції пізніше у п'ятницю Фламіні сказала, що відчуває, що все ще живе в печері, і гадки не має, що сталося у світі, включаючи війну росії в Україні. Не маючи годинника, вона розповіла, що перестала намагатися рахувати дні після того, як підрахувала, що провела там близько 60 днів.

Фламіні сказала, що ніколи не хотіла здаватися, навіть під час нашестя мух, яке вона назвала джерелом своїх найгірших спогадів.

Фламіні зазначила, що використала час в печері, щоб «читати, малювати, плести та насолоджуватися».

Додамо

1987 року італієць Мауріціо Монтальбіні встановив світовий рекорд, провівши в печері 210 днів. Також в інтернеті є повідомлення про серба, який провів понад 460 днів під землею у 2016 році.

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