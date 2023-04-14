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Испанская альпинистка-экстремал провела 500 дней в пещере в полной изоляции

Испанская альпинистка-экстремал провела 500 дней в пещере в полной изоляции

Киев • УНН

 • 925334 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Испанская альпинистка вышла в пятницу из пещеры на глубине 70 метров под землей, где она провела 500 дней в изоляции от внешнего мира. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

50-летняя Беатрис Фламини из Мадрида покинула пещеру на юге Испании вскоре после 9 часов утра.

Испанские СМИ сообщили, что альпинистка под землей установила новый мировой рекорд, но это утверждение не может быть немедленно подтверждено.

В коротких комментариях журналистам Фламини охарактеризовала опыт полной изоляции как «отличный, непревзойденный». Затем она попросила отпустить ее, потому что ей нужен душ, которого она не принимала более 16 месяцев.

По сообщению испанского государственного информационного агентства Efe, Фламини использовала две камеры, чтобы задокументировать свой опыт, и поместила записи в пункт обмена в пещере. Ее товарищи по команде доставляли еду и другие предметы первой необходимости на место и забирали все, что она там оставила.

Группа психологов, исследователей, спелеологов и физкультурников из Timecave изучила записи, но не имели с ней прямого контакта.

На пресс-конференции позже в пятницу Фламини сказала, что чувствует, что все еще живет в пещере, и понятия не имеет, что произошло в мире, включая войну россии в Украине. Не имея часов, она рассказала, что перестала пытаться считать дни после того, как подсчитала, что провела там около 60 дней.

Фламини сказала, что никогда не хотела сдаваться, даже во время нашествия мух, которое она назвала источником своих худших воспоминаний.

Фламини отметила, что использовала время в пещере, чтобы «читать, рисовать, вязать и наслаждаться».

Добавим

В 1987 году итальянец Маурицио Монтальбини установил мировой рекорд, проведя в пещере 210 дней. Также в интернете есть сообщения о сербе, который провел более 460 дней под землей в 2016 году.

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