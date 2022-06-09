Іспанія евакуювала 2000 людей через лісові пожежі. Спека буде посилюватися

Деталі

Іспанська метеорологічна служба AEMET повідомила, що країна може опинитися на межі сильної спеки. За прогнозами, температура перевищить 30 градусів за Цельсієм, а у вихідні стане ще спекотніше.

Служба гасіння лісових пожеж Андалусії, Infoca, повідомила, що пожежа вже спалила 2150 гектарів гірської місцевості.

Внаслідок пожежі постраждали троє пожежників, один з них отримав сильні опіки. За словами офіційних осіб, люди були евакуйовані як запобіжний захід з п'яти різних місць по всій провінції Малага.

Влада заявила, що Іспанський військовий підрозділ з надзвичайних ситуацій, якому доручено допомагати цивільним силам у разі серйозних інцидентів, направив у цей район 233 військовослужбовця та понад 80 транспортних засобів.

Доповнення

Найсильніша лісова пожежа в Іспанії минулого року, спустошила прибережне курортне місто Марбелья. Майже 10 000 гектарів згоріли, перш ніж пожежа була остаточно загашена через 46 днів. У вогні загинув один пожежник.

Вчені кажуть, що глобальне потепління робить такі явища, як лісові пожежі та сильні шторми, частішими.