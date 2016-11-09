"Ісламська держава" стратила у Мосулі 30 цивільних - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Угруповання "Ісламська держава" стартила 30 цивільних осіб у центрі міста Мосул. Про це повідомило місцеве джерело, передає УНН з посиланням на Al Sumaria.
Як зазначається, мирних жителів стратили за звинуваченням в "співпраці з урядовими силами".
Нагадаємо, іракська операція з повернення міста Мосула, останнього оплоту угруповання "Ісламська держава" в країні, розпочалася 17 жовтня.
Напередодні курдські сили взяли під контроль стратегічне місто Башіка поблизу Мосула.
Мосул перебуває під контролем ісламістів від 2014 року. Це останнє велике місто в Іраку, що перебуває під контролем бойовиків. У місті живе близько 1,5 мільйона людей.