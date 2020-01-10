Ірландія відмовилася вводити МРЦ на алкогольні напої
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Уряд Ірландії відтермінував введення мінімальних роздрібних цін на алкогольні напої, передає УНН з посиланням на extra.ie.
Уряд країни прийняв Закон про введення МРЦ на алкогольні напої ще три роки тому. Однак, документ так і не вступив в силу — введення МРЦ на алкоголь блокує Північна Ірландія.
Дискусії щодо доцільності введення МРЦ на алкогольні напої тривають не перший рік. Не так давно влада Ірландії заговорила про наміри ввести МРЦ на алкогольні напої, що продаються в південній частині країни.
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Однак в підсумку ініціатива знову була відтермінована — в Ірландії побоюються, що внаслідок введення МРЦ на алкогольні напої, (які підвищать ціни на продукт) бюджет країни буде недофінансовано. Оскільки жителі Ірландії віддадуть перевагу їздити за більш доступним алкоголем в північну частину країни.
Як повідомляв УНН, в Україні заговорили про наміри скасувати МРЦ на алкогольну продукцію. Таку інформацію підтвердив міністр економрозвитку Тимофій Милованов, однак, коли все ж очікувати такого кроку, поки не уточнив.
Причин ініціативи про скасування МРЦ називають мінімум дві. Перша — тінізація алкогольного ринку, чому мінімальна роздрібна ціна сприяє. Друга — спиртова реформа, яка на думку чиновників МЕРТ, робить наявність МРЦ в країні — нелогічним і непотрібним.