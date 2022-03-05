Ірина Верещук: у Маріуполі і Волновасі відкрилися гуманітарні коридори
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Сьогодні, 5 березня, розпочали свою роботу гуманітарні коридори у Маріуполі та Волновасі. Про це під час брифінгу заявила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук, передає УНН.
Цитата
"Ми досягли домовленостей про створення гуманітарних коридорів сьогодні, 5 березня, з 9 години ранку за українським часом у двох напрямках – Волноваха та Маріуполь.
За посередництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста ми погодили маршрути, як буде відбуватися рух колони, завезення гуманітарних вантажів по цих каналах, і отримали підтвердження від російської сторони", - розповіла вона.
Верещук уточнила, що із Маріуполя планується вивезти близько 200 тис. людей, а із Волновахи – більше 15 тис. осіб. Гарантію припинення режиму вогню забезпечує Червоний Хрест, додала вона.
"Червоний Хрест буде присутнім. Він буде на чолі колони, яка буде рухатися за маршрутами. Точки збору – центральні площі Волновахи і Маріуполя", - додала міністр.
Також Верещук закликала російські війська зберегти домовленості щодо припинення режиму вогню на час дії гуманітарних коридорів.
"За посередництвом Червоного Хреста, ми домовилися, що буде дотримано режим тиші. По цих напрямках не має бути жодних просувань російських військ.
Ми використовуємо такі гуманітарні коридори, щоб евакуювати цивільних жінок, дітей, а також довезти гуманітарні грузи. Тому ще раз звертаюся до російської влади – дати можливість спокійно провести евакуацію людей. За цим спостерігає весь світ", - заявила Верещук.