Ирина Верещук: в Мариуполе и Волновахе открылись гуманитарные коридоры

Цитата

"Мы достигли договоренностей о создании гуманитарных коридоров на сегодня, 5 марта, с 9 часов утра по украинскому времени в двух направлениях - Волноваха и Мариуполь.

При посредничестве Международного комитета Красного Креста мы согласовали маршруты, как будет происходить движение колонны, ввоз гуманитарных грузов по этим каналам, и получили подтверждение от российской стороны", - рассказала она.

Верещук уточнила, что из Мариуполя планируется вывезти около 200 тыс. людей, а из Волновахи - более 15 тыс. лиц. Гарантию прекращения режима огня обеспечивает Красный Крест, добавила она.

"Красный Крест будет присутствовать. Он будет во главе колонны, которая будет двигаться по маршрутам. Точки сбора - центральные площади Волновахи и Мариуполя", - добавила министр.

Также Верещук призвала российские войска сохранить договоренности о прекращении режима огня на время действия гуманитарных коридоров.

"При посредничестве Красного Креста, мы договорились, что будет соблюден режим тишины. По этим направлениям не должно быть никаких продвижений российских войск.

Мы используем такие гуманитарные коридоры, чтобы эвакуировать гражданских женщин, детей, а также довезти гуманитарные грузы. Поэтому еще раз обращаюсь к российским властям - дать возможность спокойно провести эвакуацию людей. За этим наблюдает весь мир", - заявила Верещук.