Іранська розвідка заявила, що спіймала 4 ізраїльські команди Моссаду
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністерство розвідки Ірану заявило, що захопило чотири групи, які працювали на ізраїльську розвідувальну агенцію Моссад, яка нібито готувала терористичний акт під час недавніх демонстрацій, інформує УНН.
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За повідомленням інформаційного агентства Tasnim, було спіймано чотири групи, які складаються зі шпигунів Моссаду.
«Сіоністський режим прагнув керувати оперативними групами та здійснювати безліч спільних терористичних актів, використовуючи повстання, що спалахнули в різних частинах країни останніми тижнями», - йдеться у повідомленні.
Про кількість затриманих агентів не повідомляється.
Додамо
Напруженість між двома заклятими ворогами загострилася після вбивства провідного іранського вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде у листопаді 2020 року на околиці Тегерана, в якому Іран звинуватив Ізраїль.
З того часу в Ірані було зареєстровано кілька інцидентів, пов'язаних з безпекою, у тому числі на підземному ядерному об'єкті в Натанзі в провінції Ісфахан у центральному Ірані, який неодноразово зазнавав нападів.