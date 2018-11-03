Іран запустив масове виробництво винищувачів Kowsar
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Влада Ірану оголосила про запуск програми масового виробництва винищувачів Kowsar. Про це повідомило агентство Reuters, інформує УНН.
“Найближчим часом ми проведемо необхідне число одиниць даного літака, які будуть поставлені на службу ВВС”, — цитує агентство міністра оборони країни Аміра Хатамі.
Винищувач Kowsar був вперше продемонстрований 21 серпня. Як повідомляло агентство Tasnim, Kowsar належить до четвертого покоління реактивних військових літаків, він обладнаний комп’ютерною системою балістичних розрахунків і багатоцільовим радаром. Це перший літак, повністю розроблений і вироблений в Ірані.
Раніше портал Al-Masdar з посиланням на джерело в Дамаску повідомляв, що Іран планує постачати винищувачі і засоби ППО власного виробництва в Сирію.
Як повідомляв УНН, Трамп обмовився і заявив, що нові санкції проти Ірану вже ввели.