Иран запустил массовое производство истребителей Kowsar
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Власти Ирана объявили о запуске программы массового производства истребителей Kowsar. Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.
"В ближайшее время мы произведем необходимое число единиц данного самолета, которые будут поставлены на службу ВВС", - цитирует агентство министра обороны страны Амира Хатами.
Истребитель Kowsar был впервые продемонстрирован 21 августа. Как сообщало агентство Tasnim, Kowsar относится к четвертому поколению реактивных военных самолетов, он оборудован компьютерной системой баллистических расчетов и многоцелевым радаром. Это первый самолет, полностью разработанный и произведенный в Иране.
Ранее портал Al-Masdar со ссылкой на источник в Дамаске сообщал, что Иран планирует поставлять истребители и средства ПВО собственного производства в Сирию.
Как сообщал УНН, Трамп оговорился и заявил, что новые санкции против Ирана уже ввели.