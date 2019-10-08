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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Іракський Курдистан закликав Росію допомогти курдам в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Влада Курдського автономного району (КАР) Іраку звернулися до глави російського МЗС Сергія Лаврова з проханням забезпечити безпеку курдів в Сирії. Про це у вівторок повідомляє курдське новинне агентство Rudaw з посиланням на заяву адміністрації глави Демократичної партії Курдистану і колишнього президента автономії Масуда Барзані, пише УНН.

Іракський Курдистан закликав Росію допомогти курдам в Сирії

“Лідер партії висловив російському міністру закордонних справ стурбованість майбутнім сирійських курдів і попросив Росію зіграти роль для недопущення страждань цього народу в Сирії”, — йдеться в заяві.

У понеділок Лавров провів зустріч з прем’єр-міністром Курдистану Масруром Барзані, в результаті якої сторони домовилися продовжити подальші контакти. Масуд Барзані — син курдського національного героя Мустафи Барзані, батько прем’єр-міністра КАР Іраку Масрура Барзані і президента Нечірвана Барзані.

Як повідомляв УНН, Пентагон застеріг, що США проти наступу Туреччини на курдів у Сирії.

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