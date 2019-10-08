Іракський Курдистан закликав Росію допомогти курдам в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Влада Курдського автономного району (КАР) Іраку звернулися до глави російського МЗС Сергія Лаврова з проханням забезпечити безпеку курдів в Сирії. Про це у вівторок повідомляє курдське новинне агентство Rudaw з посиланням на заяву адміністрації глави Демократичної партії Курдистану і колишнього президента автономії Масуда Барзані, пише УНН.
“Лідер партії висловив російському міністру закордонних справ стурбованість майбутнім сирійських курдів і попросив Росію зіграти роль для недопущення страждань цього народу в Сирії”, — йдеться в заяві.
У понеділок Лавров провів зустріч з прем’єр-міністром Курдистану Масруром Барзані, в результаті якої сторони домовилися продовжити подальші контакти. Масуд Барзані — син курдського національного героя Мустафи Барзані, батько прем’єр-міністра КАР Іраку Масрура Барзані і президента Нечірвана Барзані.
Як повідомляв УНН, Пентагон застеріг, що США проти наступу Туреччини на курдів у Сирії.