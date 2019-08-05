Ірак заявив, що не має відношення до затриманого Іраном танкеру
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Танкер, який 31 липня був затриманий загоном Корпусу вартових Ісламської революції, не має відношення до Іраку. Про це йдеться в заяві іракського міністерства транспорту, яке в неділю, 4 серпня, навів телеканал Al Arabiya, повідомляє УНН.
Зазначається, що "судно, яке Іран затримав у Перській затоці, не належить Іраку".
Раніше телеканал процитував представника КВІР, який запевнив, що нафтоналивне судно, затримане за підозрою у контрабанді пального, "є іракським танкером".
Нагадаємо, у Перській затоці біля острова Фарсі іранська гвардія "Корпус вартових Ісламської революції" захопила іноземний танкер з нафтою. Офіційний Тегеран заявив, що судно транспортувало контрабандну нафту в арабські країни.