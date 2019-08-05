Ирак заявил, что не имеет отношения к задержанному Ираном танкеру

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 91503 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100057 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128937 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138992 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127103 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128551 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130563 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153177 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151134 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Ирак заявил, что не имеет отношения к задержанному Ираном танкеру

Ирак заявил, что не имеет отношения к задержанному Ираном танкеру

Киев  •  УНН

 • 7267 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Танкер, который 31 июля был задержан отрядом Корпуса стражей Исламской революции, не имеет отношения к Ираку. Об этом говорится в заявлении иракского министерства транспорта, которое в воскресенье, 4 августа, привел телеканал Al Arabiya, сообщает УНН.

Отмечается, что "судно, которое Иран задержал в Персидском заливе, не принадлежит Ираку".

Ранее телеканал процитировал представителя КСИР, который заверил, что нефтеналивное судно, задержанное по подозрению в контрабанде горючего, "является иракским танкером".

Напомним, в Персидском заливе у острова Фарси иранская гвардия "Корпус стражей Исламской революции" захватила иностранный танкер с нефтью . Официальный Тегеран заявил, что судно транспортировало контрабандную нефть в арабские страны.

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