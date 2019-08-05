Ирак заявил, что не имеет отношения к задержанному Ираном танкеру
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Танкер, который 31 июля был задержан отрядом Корпуса стражей Исламской революции, не имеет отношения к Ираку. Об этом говорится в заявлении иракского министерства транспорта, которое в воскресенье, 4 августа, привел телеканал Al Arabiya, сообщает УНН.
Отмечается, что "судно, которое Иран задержал в Персидском заливе, не принадлежит Ираку".
Ранее телеканал процитировал представителя КСИР, который заверил, что нефтеналивное судно, задержанное по подозрению в контрабанде горючего, "является иракским танкером".
Напомним, в Персидском заливе у острова Фарси иранская гвардия "Корпус стражей Исламской революции" захватила иностранный танкер с нефтью . Официальный Тегеран заявил, что судно транспортировало контрабандную нефть в арабские страны.