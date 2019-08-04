Іран втретє захопив іноземний нафтовий танкер
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Іран захопив іноземний танкер з нафтою в Перській затоці. Про це повідомляє УНН з посиланням на New York Times.
У Перській затоці біля острова Фарсі іранська гвардія "Корпус вартових Ісламської революції" захопила іноземний танкер з нафтою. Офіційний Тегеран заявив, що судно транспортувало контрабандну нафту в Арабські країни.
Танкер був затриманий в середу. Командир другого корпусу морської піхоти Ірану уточнив в коментарі агентству Fars, що затримання провели з координацією з місцевими судовими органами. Він уточнив, що на танкері перевозили 700 тисяч літрів нафти. Також були затримані 7 іноземних громадян, членів екіпажу.
Вантаж доставили в департамент Національної компанії з розподілу нафтопродуктів Ірану.
Відзначимо, що це третій захоплення Іраном вантажних суден.
Як повідомляв УНН, Іран розкритикував ідею Великобританії про створення європейської місії щодо захисту мирного судноплавства в Ормузькій протоці, що з'єднує Перську і Оманську затоки. Президент Ірану Хасан Роухані вважає, що присутність іноземних військ в районі Перської затоки не сприятиме посиленню безпеки і призведе до дестабілізації ситуації в регіоні