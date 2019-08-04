Иран в третий раз захватил иностранный нефтяной танкер
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Иран захватил иностранный танкер с нефтью в Персидском заливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на New York Times.
В Персидском заливе около острова Фарси иранская гвардия “Корпус Стражей Исламской революции” захватила иностранный танкер с нефтью. Официальный Тегеран заявил, что судно транспортировало контрабандную нефть в Арабские страны.
Танкер был задержан в среду. Командир второго корпуса морской пехоты Ирана уточнил в комментарии агентству Fars, что задержание провели с координацией с местными судебными органами. Он уточнил, что на танкере перевозили 700 тысяч литров нефти. Также были задержаны 7 иностранных граждан, членов экипажа.
Груз доставили в департамент Национальной компании по распределению нефтепродуктов Ирана.
Отметим, что это третий захват Ираном грузовых судов.
Как сообщал УНН, Иран раскритиковал идею Великобритании о создании европейской миссии по защите мирного судоходства в Ормузском проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы. Президент Ирана Хасан Роухани считает, что присутствие иностранных войск в районе Персидского залива не будет способствовать усилению безопасности и приведет к дестабилизации ситуации в регионе