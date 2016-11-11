Іпотечне кредитування стимулює економічне зростання – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Іпотечне кредитування стимулює розвиток будівельної галузі, що, у свою чергу, стимулює економічне зростання загалом. Про це сказав Голова правління — президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу холдингу.
ПАТ “ХК “Київміськбуд” та ПАТ “Кристалбанк” у серпні запустили програму кредитування фізичних осіб на купівлю нерухомості.
“Іпотечне кредитування є однією з кращих практик провідних країн світу. Воно дає змогу людині придбати житло на вигідних умовах, стимулює будівельну галузь, а значить і економіку в цілому. У рамках програми інвестор може придбати житло у будь-якому з наших об’єктів. Зважаючи на те, що компанія реалізує і квадратні метри у введених в експлуатацію будинках, це хороша нагода оселитися у власній квартирі у найкоротший строк”, — зазначив І.Кушнір.
На думку президента холдингу програма має стати ефективним інструментом забезпечення українців власним житлом.
Як повідомляв УНН, в рамках реалізації програми кредитування інвесторам вже надано понад 6 млн грн кредитних коштів на придбання житла.