Ипотечное кредитование стимулирует экономический рост - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Ипотечное кредитование стимулирует развитие строительной отрасли, что в свою очередь стимулирует экономический рост в целом. Об этом сказал глава правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу холдинга.
ПАО "ХК "Киевгорстрой" и ПАО "Кристалбанк" в августе запустили программу кредитования физических лиц на покупку недвижимости.
"Ипотечное кредитование является одной из лучших практик ведущих стран мира. Оно позволяет человеку приобрести жилье на выгодных условиях, стимулирует строительную отрасль, а значит и экономику в целом. В рамках программы инвестор может приобрести жилье в любом из наших объектов. Несмотря на то, что компания реализует и квадратные метры в введенных в эксплуатацию домах, это хорошая возможность поселиться в собственной квартире в кратчайшие сроки", - отметил И.Кушнир.
По мнению президента холдинга, программа должна стать эффективным инструментом обеспечения украинцев собственным жильем.
Как сообщал УНН, в рамках реализации программы кредитования инвесторам уже предоставили более 6 млн грн кредитных средств на приобретение жилья.