Інцидент в аеропорту Афін: прикордонники пояснили, чому випустили українців до Греції

Як повідомляють у виданні, прикордонники зазначили, що пропустили цих людей на виліт з України, оскільки не було законних підстав їх не пропускати.

"Прикордонники діють, згідно з чинним законодавством. Якщо у людини документи в нормі, то прикордонники її пропускають", - розповіли BBC News Україна у пресслужбі ДПСУ.

Як повідомлялося раніше в УНН, посольство хоче запобігти процедурі "депортації" "небажаних" громадян України, які наразі перебувають в аеропорту Афін.

Нагадаємо, стало відомо, чому не пропустили українців в аеропорту Афін. Також з'явилася інформація, що консул України відвідав українців.

В УНН також повідомлялося, що у МЗС повідомили деталі інциденту з 17 українцями в аеропорту Афін.

За даними ЗМІ, українці прибули до грецької столиці у суботу ввечері двома рейсами: авіакомпанії Ryanair (вилетів із "Борисполя" о 18:00) та авіакомпанії Wizz Air (вилетів о 18:45 з аеропорту "Київ").

Попередньо, мова йшла про 17 громадян України, яких після прибуття під час паспортного контролю не впустили на в’їзд до Греції через відсутність відповідної документації для в'їзду на територію ЄС.