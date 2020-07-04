"Інтер" оформив трансфер одного з найдорожчих захисників світу

21-річний марокканський латераль підписав угоду терміном на п'ять років - до кінця червня 2025 року.

Трансферна сума за 21-річного марокканця не повідомляється, проте за інформацією ЗМІ його ціна склала 40 млн. євро.

Примітно, що у двох останніх сезонах африканець виступав за дортмундську "Боруссію" на правах оренди. У сезоні-2019/20 Хакімі провів 45 матчів за "джмелів" у всіх турнірах та відзначився 9 голами і 10 асистами.

Додамо також, трансферна вартість гравця складає 54 млн. євро – 11 місце серед найдорожчих захисників світу по версії Transfermarkt.