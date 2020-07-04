"Интер" оформил трансфер одного из самых дорогих защитников мира

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 27628 просмотра

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4 марта, 15:53 • 117177 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120964 просмотра

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Миланский "Интер" на официальном сайте объявил о подписании защитника мадридского "Реала" Ашрафа Хакими, сообщает УНН со ссылкой на сайт "неррадзури".

21-летний марокканский латеральной подписал соглашение сроком на пять лет - до конца июня 2025 года.

Трансферная сумма за 21-летнего марокканца не сообщается, однако по информации СМИ его цена составила 40 млн. Евро.

Примечательно, что в двух последних сезонах африканец выступал за дортмундскую "Боруссию" на правах аренды. В сезоне-2019/20 Хакими провел 45 матчей за "шмелей" во всех турнирах и отличился 9 голами и 10 ассистов.

Добавим также, трансферная стоимость игрока составляет 54 млн. Евро - 11 место среди самых дорогих защитников мира по версии Transfermarkt.

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