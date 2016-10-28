Інститут громадського здоров'я в Україні розвивається вкрай повільно - К.Яриніч
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Профілактика захворювань через розвиток первинної ланки медичної допомоги – один з пріоритетів реформи медичного обслуговування. Про це УНН розповів народний депутат, член уомітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, лікар-онколог Костянтин Яриніч.
"Профілактика - це те, що повинно бути в Україні на першому місці. Це те, із чого складається в тому числі і посадова інструкція сімейного лікаря, педіатра і терапевта на первинній ланці. Це те, що збереже життя українців та покращить медичне обслуговування. Це основа і початок нашого здорового майбутнього", - наголосив він.
За словами політика, в Україні інститут громадського здоров’я розвивається повільно.
"Як лікар, я вам так скажу: є такий вислів, що ми вже навчилися діагностувати рак, але не навчилися діагностувати його на ранніх і передранніх стадіях. Це стосується і нашої країни, адже весь світ йде не шляхом винайдення суперефективних ліків, а тим шляхом, аби "профілактикувати" захворювання.
В Україні потрошку розвивається інститут громадського здоров’я. Потрошку, бо документи начебто готові, але активного руху в плані роботи самого інституту, у всякому разі, я особисто не бачу. Аби цей напрямок пришвидшити, треба в основу закласти систему заходів профілактики", - наголосив він.
Як повідомляв УНН, за словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основними напрямками у боротьбі з раком є своєчасна діагностика і профілактика.
У свою чергу, лікарі стверджують, у випадку, якщо пацієнт звертається до лікаря на ранніх стадіях раку — то відсоток того, що він видужає повністю і повернеться до повноцінного життя на сьогодні надзвичайно високий.
Також нагадаємо, за словами керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, в Україні потрібно створити систему заходів профілактики захворювань.
На його переконання, така система профілактики має ґрунтуватися на досвіді іноземних країн.