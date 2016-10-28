Інститут громадського здоров'я в Україні розвивається вкрай повільно - К.Яриніч

ukru
"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
06:50 • 2574 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 12184 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 32735 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 62017 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 76045 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 145022 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206661 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193391 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213066 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197414 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.2 м/с
69 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 9340 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 8438 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 10132 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 4970 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 10038 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 12165 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 489321 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 323413 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 385294 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 497575 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126617 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 186041 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128639 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163207 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186437 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Інститут громадського здоров'я в Україні розвивається вкрай повільно - К.Яриніч

Інститут громадського здоров'я в Україні розвивається вкрай повільно - К.Яриніч

Київ • УНН

 • 5296 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Профілактика захворювань через розвиток первинної ланки медичної допомоги – один з пріоритетів реформи медичного обслуговування. Про це УНН розповів народний депутат, член уомітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, лікар-онколог Костянтин Яриніч.

"Профілактика - це те, що повинно бути в Україні на першому місці. Це те, із чого складається в тому числі і посадова інструкція сімейного лікаря, педіатра і терапевта на первинній ланці. Це те, що збереже життя українців та покращить медичне обслуговування. Це основа і початок нашого здорового майбутнього", - наголосив він.

За словами політика, в Україні інститут громадського здоров’я розвивається повільно.

"Як лікар, я вам так скажу: є такий вислів, що ми вже навчилися діагностувати рак, але не навчилися діагностувати його на ранніх і передранніх стадіях. Це стосується і нашої країни, адже весь світ йде не шляхом винайдення суперефективних ліків, а тим шляхом, аби "профілактикувати" захворювання.

В Україні потрошку розвивається інститут громадського здоров’я. Потрошку, бо документи начебто готові, але активного руху в плані роботи самого інституту, у всякому разі, я особисто не бачу. Аби цей напрямок пришвидшити, треба в основу закласти систему заходів профілактики", - наголосив він.

Як повідомляв УНН, за словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основними напрямками у боротьбі з раком є своєчасна діагностика і профілактика.

У свою чергу, лікарі стверджують, у випадку, якщо пацієнт звертається до лікаря на ранніх стадіях раку — то відсоток того, що він видужає повністю і повернеться до повноцінного життя на сьогодні надзвичайно високий.

Також нагадаємо, за словами керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, в Україні потрібно створити систему заходів профілактики захворювань.

На його переконання, така система профілактики має ґрунтуватися на досвіді іноземних країн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,048.60
Золото
$3,150.31
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.11
Ethereum
$1,817.29