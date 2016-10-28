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Институт общественного здоровья в Украине развивается крайне медленно - К.Ярынич

Институт общественного здоровья в Украине развивается крайне медленно - К.Ярынич

Киев • УНН

 • 5296 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Профилактика заболеваний через развитие первичного звена медицинской помощи - один из приоритетов реформы медицинского обслуживания. Об этом УНН рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, врач-онколог Константин Ярынич.

"Профилактика - это то, что должно быть в Украине на первом месте. Это то, из чего состоит в том числе и должностная инструкция семейного врача, педиатра и терапевта на первичном звене. Это то, что сохранит жизнь украинцам и улучшит медицинское обслуживание. Это основа и начало нашего здорового будущего ", - подчеркнул он.

По словам политика, в Украине институт общественного здоровья развивается медленно.

"Как врач, я вам так скажу: есть такое выражение, что мы уже научились диагностировать рак, но не научились диагностировать его на ранних и передранних стадиях. Это касается и нашей страны, ведь весь мир идет не путем изобретения супер-лекарств, а тем путем , чтобы "профилактировать" заболевания.

В Украине понемногу развивается институт общественного здоровья. Понемногу, потому что документы вроде бы готовы, но активного движения в плане работы самого института, во всяком случае, я лично не вижу. Чтобы это направление ускорить, надо в основу заложить систему мер профилактики ", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, по словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основными направлениями в борьбе с раком является своевременная диагностика и профилактика .

В свою очередь, врачи утверждают, что в случае, если пациент обращается к врачу на ранних стадиях рака - то процент того, что он выздоровеет полностью и вернется к полноценной жизни сегодня чрезвычайно высокий .

Также напомним, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, в Украине нужно создать систему мер профилактики заболеваний .

По его убеждению, такая система профилактики должна основываться на опыте зарубежных стран.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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