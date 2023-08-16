Інститут гідробіології НАН України проводить експедицію на Дністрі: фахівці оцінять сучасний гідробіологічний режим річки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. З 15 по 24 серпня у прибережній зоні транскордонної ділянки Дністра працюватиме експедиція Інституту гідробіології НАН України. Фахівці різних галузей оцінять сучасний гідробіологічний режим та екологічний стан відрізка річки, пише УНН з посиланням на сайт Укргідроенерго.
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"За сприянням Укргідроенерго з метою здійснення другого етапу натурних гідроекологічних наукових досліджень у прибережній зоні транскордонної ділянки Дністра з 15 по 24 серпня працюватиме експедиція Інституту гідробіології НАН України.
Дослідники різних галузей, такі як гідрологи, гідрохіміки та спеціалісти з гідробіонтів (спеціалізуються на фітопланктоні, фітобентос, зоопланктоні, макрофітах, макробезребетних і рибах) проводитимуть дослідження", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Директор Інституту Сергій Анаф'єв розповів, що за результатами весняної експедиції дослідники встановили вплив коливання рівня води в буферному водосховищі та транскордонній ділянці Дністра на нерестовища та молодь риб і розробили попередні рекомендації щодо зменшення впливу на них.
"Окрім того, встановлено закономірності та особливості гідрологічного режиму транскордонного Дністра, що дозволяє прогнозувати екологічний стан та оптимізувати попуски", - сказав він.
Під час цієї експедиції фахівці планують оцінити сучасний гідробіологічний режим та екологічний стан транскордонного відрізка Дністра, відповідно до Водної Рамкової Директиви. Крім цього, проводиться моніторинг функціонування Дністровської ГАЕС після завершення будівництва, щоб підтвердити передбачені висновки стосовно впливу на навколишнє середовище.
Також планується оптимізація режиму водорозподілу на транскордонній ділянці річки для збереження біорізноманіття та поліпшення екологічного стану. В Укргідрометцентрі повідомили, що у цей період фахівці виміряють та зроблять збір проб води в верхній частині ГАЕС, на буферному водосховищі та від створу Нижньодністровської ГЕС до Ямполя Могилів-Подільського району.
Нагадаємо
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у червні повідомило, що Україна та Молдова підписали угоду про будівництво мосту через Дністер спільному кордоні.