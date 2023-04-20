Instagram переводить більшість персоналу з Лондона до Нью-Йорка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Instagram переводить більшу частину свого персоналу, зокрема голову соціальної мережі Адама Моссері, з Лондона до Нью-Йорка в рамках широкомасштабної реструктуризації материнської компанії Meta. Про це УНН пише з посиланням на FT.
Деталі
Фотододаток впродовж останніх місяців будував новий центр у Великій Британії, де базуються його інженерні та продуктові команди, але тепер просить працівників переїхати до США, за словами трьох осіб, які знають про плани. Адам Моссері, керівник платформи соціальних мереж, переїхав з Каліфорнії до Лондона менше восьми місяців тому.
За словами двох людей, знайомих із планами, Instagram базуватиметься в Нью-Йорку, де вже є великі команди співробітників, які працюють над взаємодією з творцями контенту платформи.
Лондон був першим міжнародним офісом Instagram, заснованим у 2013 році. Минулого року це місто було найбільшою міжнародною інженерною базою Meta за межами США з близько 4000 співробітників.
Відтоді компанія соціальних медіа оголосила, що звільнить понад 20 000 робочих місць у рамках заходів щодо скорочення витрат у всьому бізнесі, включаючи закриття офісів по всьому світу. За словами двох осіб, знайомих з реструктуризацією, у листопаді та березні було оголошено про скорочення, а наступного місяця очікуються подальші звільнення.
Відхід із Лондона свідчить про бажання виконавчого директора Meta Марка Цукерберга повернути Instagram, найпопулярніший додаток серед молодих користувачів, під централізований контроль.
Доповнення
Наступного тижня Meta готується звітувати про прибутки за перший квартал. Після звітів за рік у березні компанія відшкодувала 88 мільярдів доларів із попереднього падіння ринкової вартості на 89 мільярдів доларів, спричиненого результатами третього кварталу та занепокоєнням інвесторів через скорочення реклами та дорогу ставку на метавсесвіт.
Аналітики прогнозують, що її перспективи покращаться завдяки пожвавленню рекламного ринку та посиленню регуляторного тиску на конкурента TikTok, що належить Китаю.