Instagram переводит большинство персонала из Лондона в Нью-Йорк

Детали

Фотоприложение в течение последних месяцев строило новый центр в Великобритании, где базируются ее инженерные и продуктовые команды, но теперь просит работников переехать в США, по словам трех человек, которые знают о планах. Адам Моссери, руководитель платформы социальных сетей, переехал из Калифорнии в Лондон менее восьми месяцев назад.

По словам двух людей, знакомых с планами, Instagram будет базироваться в Нью-Йорке, где уже есть большие команды сотрудников, работающих над взаимодействием с создателями контента платформы.

Лондон был первым международным офисом Instagram, основанным в 2013 году. В прошлом году этот город был крупнейшей международной инженерной базой Meta за пределами США с около 4000 сотрудников.

С тех пор компания социальных сетей объявила, что уволит более 20 000 рабочих мест в рамках мер по сокращению расходов по всему бизнесу, включая закрытие офисов по всему миру. По словам двух человек, знакомых с реструктуризацией, в ноябре и марте было объявлено о сокращениях, а в следующем месяце ожидаются дальнейшие увольнения.

Уход из Лондона свидетельствует о желании исполнительного директора Meta Марка Цукерберга вернуть Instagram, самое популярное приложение среди молодых пользователей, под централизованный контроль.

Дополнение

На следующей неделе Meta готовится отчитаться о прибыли за первый квартал. После отчетов за год в марте компания возместила 88 миллиардов долларов из предыдущего падения рыночной стоимости на 89 миллиардов долларов, вызванного результатами третьего квартала и беспокойством инвесторов из-за сокращения рекламы и дорогой ставки на метавселенную.

Аналитики прогнозируют, что ее перспективы улучшатся благодаря оживлению рекламного рынка и усилению регуляторного давления на конкурента TikTok, принадлежащего Китаю.