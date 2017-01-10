Інспектора поліції судитимуть за хабарництво в Черкасах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Інспектора патрульної поліції міста Черкаси судитимуть за хабарництво. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо інспектора патрульної поліції у м. Черкаси за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) КК України.
Інспектор обвинувачується у вимаганні та одержанні у листопаді 2016 року неправомірної вигоди від приватного підприємця за погодження розташування паркувального майданчику в м. Черкаси.
Стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та відсторонено від займаної посади.
Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.