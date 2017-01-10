Инспектора полиции будут судить за взяточничество в Черкассах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Инспектора патрульной полиции города Черкассы будут судить за взяточничество. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении инспектора патрульной полиции г. Черкассы по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины.
Инспектор обвиняется в вымогательстве и получении в ноябре 2016 года неправомерной выгоды от частного предпринимателя за согласование расположения парковочной площадки в г. Черкассы.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, также он отстранен от занимаемой должности.
Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.