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Іноземець хотів ввезти в Україну фітнес-браслети на понад півмільйона гривень

Іноземець хотів ввезти в Україну фітнес-браслети на понад півмільйона гривень

Київ • УНН

 • 14295 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. У пункті пропуску "Бориспіль" в іноземного студента працівники митного посту вилучили дві валізи фітнес-браслетів на суму понад півмільйона гривень. Про це повідомили у прес-службу ДФС у Київській області, передає УНН.

Громадянин Китаю, студент одного з вітчизняних навчальних закладів, з порушенням митних правил намагався ввезти на територію України 400 фітнес-браслетів.

Пасажир обрав спрощену систему перевірки – "зелений коридор". Цим самим він заявив, що товар не підлягає письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадає під встановлені заборони та обмеження щодо ввезення та митну територію України. Іноземний студент оформленої митної декларації не надав і до моменту перетину "зеленого коридору" не звертався до інспектора митниці для роз’яснення правил.

На митниці їх виявили під час проходження багажу через рентген-апарат.

Браслети прийняли на зберігання за уніфікованою митною квитанцією. Це передбачає подальшу сплату податків на ввезення товару або їх вивезення даним громадянином.

Додамо, що відповідно до Митного кодексу України товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, підлягають декларуванню та митному оформленню з поданням митної декларації та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України.

Нагадаємо, на Закарпатті вилучили товари із Китаю на 3 мільйони гривень.

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