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Иностранец хотел ввезти в Украину фитнес-браслеты на более полумиллиона гривен

Иностранец хотел ввезти в Украину фитнес-браслеты на более полумиллиона гривен

Киев  •  УНН

 • 14295 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В пункте пропуска "Борисполь" у иностранного студента работники таможенного поста изъяли два чемодана фитнес-браслетов на сумму более полумиллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС в Киевской области, передает УНН.

Гражданин Китая, студент одного из отечественных учебных заведений, с нарушением таможенных правил пытался ввезти на территорию Украины 400 фитнес-браслетов.

Пассажир выбрал упрощенную систему проверки - "зеленый коридор". Тем самым он заявил, что товар не подлежит письменному декларированию, налогообложению таможенными платежами, не подпадает под установленные запреты и ограничения по ввозу и таможенную территорию Украины. Иностранный студент оформленной таможенной декларации не предоставил и до момента пересечения "зеленого коридора" не обращался к инспектору таможни для разъяснения правил.

На таможне их обнаружили во время прохождения багажа через рентген-аппарат.

Браслеты приняли на хранение по унифицированной таможенной квитанции. Это предполагает дальнейшую уплату налогов на ввоз товара или их вывоз данным гражданином.

Добавим, что согласно Таможенному кодексу Украины товары, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 10000 евро, подлежат декларированию и таможенному оформлению с представлением таможенной декларации и облагаются ввозной пошлиной по полным ставкам Таможенного тарифа Украины и налогом на добавленную стоимость по ставке, установленной Налоговым кодексом Украины.

Напомним, на Закарпатье изъяли товары из Китая на 3 миллиона гривен.

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