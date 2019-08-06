Иностранец хотел ввезти в Украину фитнес-браслеты на более полумиллиона гривен

КИЕВ. 6 августа. УНН. В пункте пропуска "Борисполь" у иностранного студента работники таможенного поста изъяли два чемодана фитнес-браслетов на сумму более полумиллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС в Киевской области, передает УНН.