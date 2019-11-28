Іноземець-фальшивомонетник ошукав двох аграріїв на 100 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Студент з Центральної Африки пообіцяв двом українським аграріям за 100 тис. доларів виготовити вдвічі більшу суму за допомогою новітніх хімічних сумішей та технології виробництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ СБУ у місті Києві та Київської області.
"Громадянина однієї з країн Центральної Африки, який намагався заволодіти грошима представників вітчизняного аграрного бізнесу, затримала у Києві Служба безпеки України. 27-ми річний іноземний студент одного з харківських вишів планував привласнити гроші українців через використання схеми, більш відомої як "шахрайство з чорним доларом". Через мережу Інтернет він пропонував послугу з виготовлення підроблених грошей, використовуючи нібито новітні хімічні суміші та технології "виробництва", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що для виготовлення фальшивих грошей клієнти повинні були перерахувати іноземцю власні кошти, в залежності від суми замовлення.
"Співробітники СБУ задокументували факт спроби привласнення фігурантом справи 100 тисяч американських доларів українських аграріїв. Зі справжніх купюр, отриманих від бізнесменів, фальшивомонетник обіцяв їм виготовити вдвічі більшу суму", - повідомили у пресслужбі.
Вказано, що правоохоронці затримали іноземця згідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному зі столичних готелів під час одержання грошей.
Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Затриманому інкримінують ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, на Донеччині викрили групу фальшивомонетників.