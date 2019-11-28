Іноземець-фальшивомонетник ошукав двох аграріїв на 100 тис. доларів

ukru
16:46 • 19672 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

12:30 • 46367 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 117883 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 110327 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 129503 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 127403 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 127413 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171590 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268635 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262326 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
0.7 м/с
43 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

21 березня, 08:16 • 35213 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 76051 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 52417 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 97046 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 45843 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 1454 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 117885 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 129506 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 127404 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 112238 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 13056 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 12082 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 45843 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 76051 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 106282 перегляди
Актуальне
Іноземець-фальшивомонетник ошукав двох аграріїв на 100 тис. доларів

Іноземець-фальшивомонетник ошукав двох аграріїв на 100 тис. доларів

Київ • УНН

 • 11595 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Студент з Центральної Африки пообіцяв двом українським аграріям за 100 тис. доларів виготовити вдвічі більшу суму за допомогою новітніх хімічних сумішей та технології виробництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ СБУ у місті Києві та Київської області.

"Громадянина однієї з країн Центральної Африки, який намагався заволодіти грошима представників вітчизняного аграрного бізнесу, затримала у Києві Служба безпеки України. 27-ми річний іноземний студент одного з харківських вишів планував привласнити гроші українців через використання схеми, більш відомої як "шахрайство з чорним доларом". Через мережу Інтернет він пропонував послугу з виготовлення підроблених грошей, використовуючи нібито новітні хімічні суміші та технології "виробництва", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що для виготовлення фальшивих грошей клієнти повинні були перерахувати іноземцю власні кошти, в залежності від суми замовлення.

"Співробітники СБУ задокументували факт спроби привласнення фігурантом справи 100 тисяч американських доларів українських аграріїв. Зі справжніх купюр, отриманих від бізнесменів, фальшивомонетник обіцяв їм виготовити вдвічі більшу суму", - повідомили у пресслужбі.

Вказано, що правоохоронці затримали іноземця згідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному зі столичних готелів під час одержання грошей.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Затриманому інкримінують ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Донеччині викрили групу фальшивомонетників.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.69
Brent
$72.19
Bitcoin
$84,090.10
S&P 500
$5,659.39
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,021.61
Ethereum
$1,966.66