Ініціатива президента про множинне громадянство не потребує змін Конституції
Київ • УНН
Запровадження множинного громадянства в Україні не потребує змін до Конституції, заявляє голова Державної міграційної служби Наталія Науменко. Законопроект відповідає Європейській конвенції про громадянство і буде розглянутий парламентським комітетом з прав людини на початку лютого.
Законопроект про запровадження множинного громадянства не суперечить Конституції та не потребує внесення в неї змін. Про це повідомила голова державної міграційної служби України Наталія Науменко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Багато фахівців з конституційного права вважають, що немає необхідності вносити зміни до Конституції. Зокрема до 4 статті Конституції, яка трактує питання єдиного громадянства
Деталі
З точки зору міграційної служби, законодавець вкладав в питання єдиного громадянства неможливість мати громадянство крім українського в рамках адміністративно-територіального устрою України.
Що це означає? Що не може бути громадянства міста Києва, Луганської області, Донецької області або Криму. Власне це і говорить про те, що це єдине громадянство України на всі території України. Але те, що особа не може мати поряд з українським громадянством громадянство іншої держави, такого ми не знайшли в стенограмах
Також голова міграційної служби нагадала, що питання громадянства регулюється Європейською конвенцією про громадянство до якої Україна приєдналася в 2006 році.
Багато положень цієї конвенції залишають за будь-якою державою право самостійно врегульовувати питання громадянства на національному рівні, проте є і основні принципи, які закладені в цій конвенції, і які повинні виконувати всі. Однак множинне громадянство до них не входить.
Нагадаємо
Парламентський комітет з прав людини розгляне законопроєкт про множинне громадянство на найближчому засіданні, яке орієнтовно може відбутися на початку лютого.
Експерт пояснив, яке значення матиме і на які виклики відповідає запровадження множинного громадянства22.01.24, 15:19 • 168390 переглядiв