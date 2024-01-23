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Ініціатива президента про множинне громадянство не потребує змін Конституції

Ініціатива президента про множинне громадянство не потребує змін Конституції

Київ • УНН

 • 24558 перегляди

Запровадження множинного громадянства в Україні не потребує змін до Конституції, заявляє голова Державної міграційної служби Наталія Науменко. Законопроект відповідає Європейській конвенції про громадянство і буде розглянутий парламентським комітетом з прав людини на початку лютого.

Законопроект про запровадження множинного громадянства не суперечить Конституції та не потребує внесення в неї змін.  Про це повідомила голова державної міграційної служби України Наталія Науменко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Багато фахівців з конституційного права вважають, що немає необхідності вносити зміни до Конституції. Зокрема до 4 статті Конституції, яка трактує питання єдиного громадянства

- сказала Наталія Науменко.

Деталі

З точки зору міграційної служби, законодавець вкладав в питання єдиного громадянства неможливість мати громадянство крім українського в рамках адміністративно-територіального устрою України.

Що це означає? Що не може бути громадянства міста Києва, Луганської області, Донецької області або Криму. Власне це і говорить про те, що це єдине громадянство України на всі території України. Але те, що особа не може мати поряд з українським громадянством громадянство іншої держави, такого ми не знайшли в стенограмах

- пояснила Науменко та зауважила, що для України впровадження множинного громадянства це великий плюс.

Також голова міграційної служби нагадала, що питання громадянства регулюється Європейською конвенцією про громадянство до якої Україна приєдналася в 2006 році.

Багато положень цієї конвенції залишають за будь-якою державою право самостійно врегульовувати питання громадянства на національному рівні, проте є і основні принципи, які закладені в цій конвенції, і які повинні виконувати всі. Однак множинне громадянство до них не входить.

Нагадаємо

Парламентський комітет з прав людини розгляне законопроєкт про множинне громадянство на найближчому засіданні, яке орієнтовно може відбутися на початку лютого.

Експерт пояснив, яке значення матиме і на які виклики відповідає запровадження множинного громадянства22.01.24, 15:19 • 168390 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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