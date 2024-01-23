Ініціатива президента про множинне громадянство не потребує змін Конституції

Законопроект про запровадження множинного громадянства не суперечить Конституції та не потребує внесення в неї змін. Про це повідомила голова державної міграційної служби України Наталія Науменко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Багато фахівців з конституційного права вважають, що немає необхідності вносити зміни до Конституції. Зокрема до 4 статті Конституції, яка трактує питання єдиного громадянства

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З точки зору міграційної служби, законодавець вкладав в питання єдиного громадянства неможливість мати громадянство крім українського в рамках адміністративно-територіального устрою України.

Що це означає? Що не може бути громадянства міста Києва, Луганської області, Донецької області або Криму. Власне це і говорить про те, що це єдине громадянство України на всі території України. Але те, що особа не може мати поряд з українським громадянством громадянство іншої держави, такого ми не знайшли в стенограмах