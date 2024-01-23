Инициатива президента о множественном гражданстве не требует изменений Конституции

Законопроект о введении множественного гражданства не противоречит Конституции и не требует внесения в нее изменений. Об этом сообщила председатель государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко в эфире телемарафона, передает УНН.

Многие специалисты по конституционному праву считают, что нет необходимости вносить изменения в Конституцию. В частности в 4 статью Конституции, которая трактует вопрос единого гражданства - сказала Наталья Науменко.

Детали

С точки зрения миграционной службы, законодатель вкладывал в вопрос единого гражданства невозможность иметь гражданство кроме украинского в рамках административно-территориального устройства Украины.

Что это означает? Что не может быть гражданства города Киева, Луганской области, Донецкой области или Крыма. Собственно это и говорит о том, что это единое гражданство Украины на все территории Украины. Но то, что лицо не может иметь наряду с украинским гражданством гражданство другого государства, такого мы не нашли в стенограммах - объяснила Науменко и отметила, что для Украины внедрение множественного гражданства это большой плюс.

Также глава миграционной службы напомнила, что вопрос гражданства регулируется Европейской конвенцией о гражданстве к которой Украина присоединилась в 2006 году.

Многие положения этой конвенции оставляют за любым государством право самостоятельно урегулировать вопросы гражданства на национальном уровне, однако есть и основные принципы, которые заложены в этой конвенции, и которые должны выполнять все. Однако множественное гражданство в них не входит.

Напомним,

Парламентский комитет по правам человека рассмотрит законопроект о множественном гражданстве на ближайшем заседании, которое ориентировочно может состояться в начале февраля.

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