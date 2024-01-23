Инициатива президента о множественном гражданстве не требует изменений Конституции

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  164255 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
22 январь 2024, 11:32  •  162492 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
22 январь 2024, 10:54  •  158500 просмотра

Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
22 январь 2024, 07:40  •  151948 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  238214 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Инициатива президента о множественном гражданстве не требует изменений Конституции

Введение множественного гражданства в Украине не требует изменений в Конституцию, заявляет глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко. Законопроект соответствует Европейской конвенции о гражданстве и будет рассмотрен парламентским комитетом по правам человека в начале февраля.

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Инициатива президента о множественном гражданстве не требует изменений Конституции

Атака рф на Харьков унесла жизни уже шести человек

Российская атака на Харьков унесла шесть жизней, в том числе 21-летнюю женщину.

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Атака рф на Харьков унесла жизни уже шести человек

Разворовали около миллиона гривен: в Киеве руководителей КП подозревают в растрате на закупке дорожного оборудования

Киевским чиновникам, которые мошенническим путем получили около миллиона гривен за непоставленную дорожную технику, грозит до 12 лет заключения.

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Разворовали около миллиона гривен: в Киеве руководителей КП подозревают в растрате на закупке дорожного оборудования

Энергетики восстановили подачу света более 6 тысячам потребителей в Харькове, также продолжается ликвидация последствий попадания в газопровод

После массовой атаки в Харькове, несмотря на повреждения объектов электросетей и продолжающиеся ремонтные работы, электроснабжение было восстановлено для более 6 000 потребителей. Однако около 4,7 тысяч домов остаются обесточенными.

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Энергетики восстановили подачу света более 6 тысячам потребителей в Харькове, также продолжается ликвидация последствий попадания в газопровод

Суд еще на два месяца продлил обязанности митрополиту УПЦ МП Павлу

Адвокат сообщил, что суд предоставил разрешение митрополиту УПЦ МП Павлу беспрепятственно отлучаться из села Вороньков для посещения учреждений здравоохранения.

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Суд еще на два месяца продлил обязанности митрополиту УПЦ МП Павлу

Правительство согласовало назначение мэра Мелитополя Федорова на должность главы Запорожской ОВА - нардеп

Мелитопольский городской голова Иван Федоров был утвержден Кабинетом Министров Украины в должности главы Запорожской областной военной администрации, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Правительство согласовало назначение мэра Мелитополя Федорова на должность главы Запорожской ОВА - нардеп

Атака рф на Харьков: в полиции показали первые минуты после утреннего обстрела

Российские войска совершили утренний ракетный обстрел Харькова, в результате которого пострадали 62 человека, в том числе восемь детей. Первые моменты после атаки попали на видео правоохранителей.

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Атака рф на Харьков: в полиции показали первые минуты после утреннего обстрела

Украинские юные каратисты завоевали 45 медалей на международном турнире в Хорватии

Национальная сборная Украины по каратэ заняла третье место на 32-м международном турнире по каратэ Grand Prix Croatia, завоевав 45 медалей: 13 золотых, 9 серебряных и 23 бронзовые. В соревнованиях приняли участие более 1500 спортсменов из 28 стран мира.

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Украинские юные каратисты завоевали 45 медалей на международном турнире в Хорватии

Заседание "Рамштайн" началось: его открыл глава Пентагона

Заседание Контактной группы по обороне Украины, которое открыл глава Пентагона Ллойд Остин, посвящено долгосрочным оборонным потребностям Украины.

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Заседание "Рамштайн" началось: его открыл глава Пентагона

Япония и США согласовали сохранение санкций против рф и поддержку Украины

США и Япония подтвердили свою приверженность поддержке санкций, введенных G7 против рф, и поддержке Украины. Это решение было обсуждено во время встречи заместителей министров финансов США и Японии.

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Япония и США согласовали сохранение санкций против рф и поддержку Украины