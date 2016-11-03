Інформація про замінування Господарського суду в Одесі не підтвердилася
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. В результаті перевірки будівлі та території Господарського суду в Одесі правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів та пристроїв. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Станом на 16:40 правоохоронці перевірили будівлю та територію навколо на наявність вибухівки. Жодних вибухонебезпечних предметів та пристроїв не виявлено.
Відомості про подію внесено до ЄРДР за частини 1 статті 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від двох до семи років.
Наразі правоохоронці проводять заходи по встановленню особи, котра надала неправдиве повідомлення.