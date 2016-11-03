Информация о заминировании Хозяйственного суда в Одессе не подтвердилась

По состоянию на 16:40 правоохранители проверили здание и территорию вокруг на наличие взрывчатки. Никаких взрывоопасных предметов и устройств не обнаружено.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по части 1 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от двух до семи лет.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению лица, которое предоставило ложное сообщение.