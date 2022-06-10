Інфляція прискорилася до 18%: найбільше подорожчали рис, фрукти та пальне

Деталі

Інфляція на споживчому ринку у травні порівняно із квітнем цього року становила 2,7%, з початку року – 13,9%.

Базова інфляція у травні порівняно із квітнем цього року становила 1,4%, з початку року – 9,6%.

Як змінилися ціни на продукти та товари

На споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,7% (за рік подорожчання на 23,6%). Найбільше (на 14,3% та 11,5%) за місяць подорожчали рис і фрукти. На 5,9–3,2% зросли ціни на рибу та продукти з риби, продукти переробки зернових, овочі, безалкогольні напої, макаронні вироби. Водночас на 21,2% подешевшали яйця, на 2,5–0,9% – яловичина, цукор, м'ясо свійської птиці.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 3,9%, у т.ч. на алкогольні напої – на 6,4%, тютюнові вироби – на 1,5%.

Тарифи на комуналку

Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у травні на 0,4% відбулося в основному через підвищення цін на утримання та ремонт житла на 2,5%. Водночас, у річному вимірі тарифи на комуналку зросли на 3,5%.

Ціни на інші послуги

Зниження цін у сфері охорони здоров’я у травні на 0,9% відбулося передусім за рахунок здешевлення фармацевтичної продукції на 1,8%. У річному вимірі зростання цін у галузі - на 13,1%.

На освіту за місяць ціни не змінилися, у річному вимірі - зростання на 16,2%.

Ціни на транспорт зросли на 10,2% за місяць в основному через подорожчання палива та мастил на 22,8%, а також проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті – на 6,7%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,0%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 6,7% і телефонного обладнання на 2,7%.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

Інфляція цього року на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну може перевищити 6-річний максимум, піднявшись вище 20%, згідно з прогнозом Національного банку України.