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Імпорт газу в Україну досяг рекордного значення – Оператор ГТС

Імпорт газу в Україну досяг рекордного значення – Оператор ГТС

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Імпорт природного газу до України з початку року сягнув 8,056 млрд куб. м, що є рекордним показником за останні 5 років. Про це інформують у пресслужбі ТОВ "Оператор газотраспортної системи України", передає УНН.

"З початку року Оператор ГТС України протранспортував до України на замовлення своїх клієнтів 8,056 млрд куб. м природного газу, що на чверть більше за такий самий період торік та є рекордним показником за останні 5 років", - повідомили в ОГТСУ.

Зазначається, що, зокрема, з Польщі було протранспортовано 1,043 млрд куб. м, зі Словаччини – 4,605 млрд куб. м, з Угорщини – 2,408 млрд куб. м.

54% від всіх обсягів, як вказано, були імпортовані до України через віртуальний реверс, який став доступний з початком 2020 року. А саме: з Польщі – 1,0 млрд куб. м, з Угорщини – 1,3 млрд куб. м, зі Словаччини – 219 млн куб. м.

З 1 січня 2020 року 56%, або 4,5 млрд куб. м, імпортованих обсягів були направлені в підземні газосховища для зберігання на "митному складі". Із них 36% надійшли в режимі short-haul - транзиту газу на короткі відстані.

"Зауважимо, що за першу половину липня місяця обсяги імпорту склали 1,026 млрд куб. м, що на 21% (або 175 млн куб. м) більше за аналогічний показник минулого року. Таке підвищення імпорту пов’язане зі значним ростом попиту з боку європейських компаній на зберігання газу в українських газосховищах у режимі "митний склад". Через заповненість європейських сховищ та привабливі тарифи і послуги, у цьому році Україна б’є рекорди по закачуванню газу в ПСГ та робить важливий крок до становлення як європейського газового хабу", - пояснили в ОГТСУ.

Як повідомляв УНН, транзит газу по південному маршруту ГТС України у червні збільшився на 50% через зупинку на ремонт газогону "Турецький потік".

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