Импорт газа в Украину достиг рекордного значения — Оператор ГТС

"С начала года Оператор ГТС Украины протранспортировал в Украину по заказу своих клиентов 8,056 млрд куб. м природного газа, что на четверть больше, чем за тот же период в прошлом году и является рекордным показателем за последние 5 лет", - сообщили в ОГТСУ.

Отмечается, что, в частности, из Польши было транспортировано 1,043 млрд куб. м, из Словакии - 4,605 млрд куб. м, из Венгрии - 2,408 млрд куб. м.



54% от всех объемов, как указано, были импортированы в Украину через виртуальный реверс, который стал доступен с началом 2020 года. А именно: из Польши - 1,0 млрд куб. м, из Венгрии - 1,3 млрд куб. м, из Словакии - 219 млн куб. м.



С 1 января 2020 56%, или 4,5 млрд куб. м, импортируемых объемов были направлены в подземные газохранилища для хранения на "таможенном складе". Из них 36% поступили в режиме short-haul - транзита газа на короткие расстояния.



"Отметим, что за первую половину июля месяца объемы импорта составили 1,026 млрд куб. м, что на 21% (или 175 млн куб. м) больше аналогичного показателя прошлого года. Такое повышение импорта связано со значительным ростом спроса со стороны европейских компаний на хранение газа в украинских хранилищах в режиме "таможенный склад". Из-за заполненности европейских хранилищ и привлекательных тарифов и услуг, в этом году Украина бьет рекорды по закачке газа в ПХГ и делает важный шаг к становлению как европейского газового хаба", - пояснили в ОГТСУ.



Как сообщал УНН, транзит газа по южному маршруту ГТС Украины в июне увеличился на 50% из-за остановки на ремонт газопровода "Турецкий поток".