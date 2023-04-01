Ігнатенко підписав новий контракт з "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Футбольний голкіпер Денис Ігнатенко підписав новий контракт з київським “Динамо”.
Угода розрахована до 30 червня 2026 року, пише УНН.
Деталі
Перші кроки у футболі майбутній динамівець робив у Сумській області, а в Дитячо-юнацькій футбольній лізі вже виступав у складі “біло-синіх”.
Також після завершення навчання в академії імені Валерія Лобановського перейшов до юнацької команди “Динамо”, у складі якої дебютував 21 серпня 2020 року у поєдинку з донецьким “Олімпіком” (4:3).
У чемпіонаті серед юнацьких команд загалом провів 41 матч, також зіграв 1 поєдинок у Юнацькій лізі УЄФА-2021/2022, коли “Динамо” в 1/16 фіналу здолало в серії пенальті іспанській “Депортиво”.
Крім цього воротар регулярно залучається до тренувань основної команди “Динамо” і потрапляє до заявки “біло-синіх” на матчі УПЛ.
Нагадаємо
Збірна України із фрістайлу зі “сріблом” у лижній акробатиці завершила виступ на юніорському чемпіонаті світу в Обертауерні.