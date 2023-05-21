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Ігнат: коли нам передадуть F-16, ми виграємо цю війну

Ігнат: коли нам передадуть F-16, ми виграємо цю війну

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Эспрессо" зазначив, що коли Україні передадуть винищувачі F-16, вона виграє цю війну, пише УНН.

Цитата

"Я вам скажу більше, коли будуть F-16, ми виграємо цю війну. Якщо ці літаки прийдуть в Україну, вони стануть на бойове чергування у різних регіонах на наших оперативних аеродромах.

Ми наголошували нашим партнерам про необхідність для України F-16, бо не можемо ми тими засобами ППО, які існують ще з радянських часів, перекрити всю територію України. Ми отримуємо постачання західних систем ППО: NASAMS, IRIS-T, Patriot та вже SAMP/T, а також ППО сухопутних військ, з основних - Crotale, Gepard, Avenger.

Територія країни та протяжність державного кордону велика, а лінія фронту, враховуючи білорусь, Придністров'я та чорноморське узбережжя - понад 2,5 тис. км. Відповідно, перекрити комплексами ППО, на жаль, не вдасться.

Тому нам потрібен F-16, у якого є винищувальне прикриття, він також є частина ППО. Винищувач може працювати по повітряних цілях як знизу, так і зверху. Там, де немає ППО, буде працювати F-16", - зазначив Ігнат.

Деталі

Він також додав, що винищувачі допоможуть ЗСУ наносити удари по командних пунктах противника, що тільки прискорить перемогу України. 

"Другий момент - з цим винищувачем у рази зросте ефективність застосування ракет HARM, керованих авіабомб JDAM і так далі.

F-16 допоможе нашим наземним військам швидко деокупувати українські території, бо буде завдавати удари по ворожих командних пунктах, військових угрупованнях, логістичних ланцюгах постачання.

Так само ці винищувачі здатні навести порядок і на морі, маючи протикорабельні ракети. F-16 – багатоцільовий літак, який може працювати по наземних, повітряних та надводних цілях, бо має на озброєнні й ракети "Гарпун" у тому числі", - підкреслив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

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