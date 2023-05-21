Игнат: когда нам передадут F-16, мы выиграем эту войну
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что когда Украине передадут истребители F-16, она выиграет эту войну, пишет УНН.
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"Я вам скажу больше, когда будут F-16, мы выиграем эту войну. Если эти самолеты придут в Украину, они станут на боевое дежурство в разных регионах на наших оперативных аэродромах.
Мы подчеркивали нашим партнерам о необходимости для Украины F-16, потому что не можем мы теми средствами ПВО, которые существуют еще с советских времен, перекрыть всю территорию Украины. Мы получаем поставки западных систем ПВО: NASAMS, IRIS-T, Patriot и уже SAMP/T, а также ПВО сухопутных войск, из основных - Crotale, Gepard, Avenger.
Территория страны и протяженность государственной границы большая, а линия фронта, учитывая беларусь, Приднестровье и черноморское побережье - более 2,5 тыс. км. Соответственно, перекрыть комплексами ПВО, к сожалению, не удастся.
Поэтому нам нужен F-16, у которого есть истребительное прикрытие, он также является частью ПВО. Истребитель может работать по воздушным целям как снизу, так и сверху. Там, где нет ПВО, будет работать F-16", - отметил Игнат.
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Он также добавил, что истребители помогут ВСУ наносить удары по командных пунктах противника, что только ускорит победу Украины.
"Второй момент - с этим истребителем в разы возрастет эффективность применения ракет HARM, управляемых авиабомб JDAM и так далее.
F-16 поможет нашим наземным войскам быстро деоккупировать украинские территории, так как будет наносить удары по вражеским командным пунктам, военным группировкам, логистическим цепочкам снабжения.
Так же эти истребители способны навести порядок и на море, имея противокорабельные ракеты. F-16 – многоцелевой самолет, который может работать по наземным, воздушным и надводным целям, так как имеет на вооружении и ракеты "Гарпун" в том числе", - подчеркнул представитель командования Воздушных сил ВСУ.
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