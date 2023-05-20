Блінкен був головною силою, яка намагалася переконати Білий дім передати літаки Україні - WP
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Держсекретар Ентоні Блінкен був головною силою в адміністрації, яка тиснула на Білий дім щодо дозволу на постачання Україні літаків. Про це пише The Washington Post, передає УНН.
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Видання зазначає, що держсекретар Ентоні Блінкен був головною силою в адміністрації, яка намагалася дозволити союзникам передавати літаки. Він активно працював з різними країнами НАТО, щоб просувати цю політику вперед.
Джерело додає, що Блінкен відіграв подібну роль, коли в НАТО не було впевненості, чи постачати Україні сучасні танки.
Так, Німеччина наважилася передати Україні танки Leopard 2 після того, як Блінкен підштовхнув Білий дім схвалити передачу танків M1 Abrams, попри небажання Пентагону.
Доповнення
Президент США Джо Байден повідомив своїх колег із G7, що Вашингтон підтримуватиме спільні зусилля з підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.
Крім того, у США заявили, що не виключають можливості передання винищувачів F-16 Україні іншими країнами.
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