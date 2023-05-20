Блинкен был главной силой, которая пыталась убедить Белый дом передать самолеты Украине - WP

Детали

Издание отмечает, что госсекретарь Энтони Блинкен был главной силой в администрации, которая пыталась позволить союзникам передавать самолеты. Он активно работал с различными странами НАТО, чтобы продвигать эту политику вперед.

Источник добавляет, что Блинкен сыграл подобную роль, когда у НАТО не было уверенности, поставлять ли Украине современные танки.

Так, Германия решилась передать Украине танки Leopard 2 после того, как Блинкен подтолкнул Белый дом одобрить передачу танков M1 Abrams, несмотря на нежелание Пентагона.

Дополнение

Президент США Джо Байден сообщил своим коллегам из G7, что Вашингтон будет поддерживать совместные усилия по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

Кроме того, в США заявили, что не исключают возможности передачи истребителей F-16 Украине другими странами.

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