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І.Маск презентував концепцію підземних транспортних тунелів

Київ • УНН

 • 18275 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Засновник SpaceX, Tesla і The Boring Company Ілон Маск розповів подробиці про свої плани по бурінню тунелів під землею. Про це він повідомив на конференції TED, передає УНН.

І.Маск презентував концепцію підземних транспортних тунелів

Так, у лютому цього року І.Маск почав копати тестову яму шириною 15 метрів на парковці штаб-квартири SpaceX. Тоді ж стало відомо, що концепція передбачає будівництво до 30 рівнів тунелів, по яких будуть пересуватися автомобілі та швидкісні поїзди, зокрема Hyperloop.

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На конференції TED І.Маск вперше наочно показав, як саме може використовуватися система транспортних тунелів для транспортування автомобілів.

Передбачається, що в автомобільних тунелях машини будуть переміщатися спеціальними електровізками, які також будуть виконувати роль ліфта для сполучення тунелів з поверхнею.

У тунелях не буде обмеження швидкості, тому візок з автомобілем зможе розганятися аж до 200 кілометрів на годину.

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Засновник Boring Company також зазначив, що на цей момент він приділяє цьому проекту всього два-три відсотки свого часу. Ймовірно концепція на сьогоднішній день ще далека від реалізації.

Також у плани І.Маска входить проведення випробувань і подальше вдосконалення техніки.

Головний обмежуючий фактор сучасного будівництва тунелів це швидкість проходки, тому І.Маск розраховує вивчити принципи роботи придбаної машини і збільшити швидкість проходки аж до десять разів.

 

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