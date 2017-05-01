І.Маск презентував концепцію підземних транспортних тунелів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Засновник SpaceX, Tesla і The Boring Company Ілон Маск розповів подробиці про свої плани по бурінню тунелів під землею. Про це він повідомив на конференції TED, передає УНН.
Так, у лютому цього року І.Маск почав копати тестову яму шириною 15 метрів на парковці штаб-квартири SpaceX. Тоді ж стало відомо, що концепція передбачає будівництво до 30 рівнів тунелів, по яких будуть пересуватися автомобілі та швидкісні поїзди, зокрема Hyperloop.
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На конференції TED І.Маск вперше наочно показав, як саме може використовуватися система транспортних тунелів для транспортування автомобілів.
Передбачається, що в автомобільних тунелях машини будуть переміщатися спеціальними електровізками, які також будуть виконувати роль ліфта для сполучення тунелів з поверхнею.
У тунелях не буде обмеження швидкості, тому візок з автомобілем зможе розганятися аж до 200 кілометрів на годину.
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Засновник Boring Company також зазначив, що на цей момент він приділяє цьому проекту всього два-три відсотки свого часу. Ймовірно концепція на сьогоднішній день ще далека від реалізації.
Також у плани І.Маска входить проведення випробувань і подальше вдосконалення техніки.
Головний обмежуючий фактор сучасного будівництва тунелів це швидкість проходки, тому І.Маск розраховує вивчити принципи роботи придбаної машини і збільшити швидкість проходки аж до десять разів.