И.Маск презентовал концепцию подземных транспортных тоннелей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Основатель SpaceX, Tesla и The Boring Company Маск рассказал подробности о своих планах по бурению туннелей под землей. Об этом он сообщил на конференцииTED, передает УНН.
Так, в феврале этого года И.Маск начал копать тестовую яму шириной 15 метров на парковке штаб-квартиры SpaceX. Тогда же стало известно, что концепция предусматривает строительство до 30 уровней туннелей, по которым будут передвигаться автомобили и скоростные поезда, в частности Hyperloop.
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На конференции TED И.Маск впервые наглядно показал, как может использоваться система транспортных тоннелей для транспортировки автомобилей.
Предполагается, что в автомобильных тоннелях машины будут перемещаться специальными электротележки, которые также будут выполнять роль лифта для соединения туннелей с поверхностью.
В тоннель не будет ограничения скорости, поэтому тележку с автомобилем сможет разгоняться до 200 километров в час.
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Основатель Boring Company также отметил, что на данный момент он уделяет этому проекту всего два-три процента своего времени. Вероятно концепция на сегодняшний день еще далека от реализации.
Также в планах И.Маска входит проведение испытаний и дальнейшее совершенствование техники.
Главный ограничивающий фактор современного строительства туннелей это скорость проходки, так И.Маск рассчитывает изучить принципы работы приобретенной машины и увеличить скорость проходки до десяти раз.